Una pareja procedente de General Cepeda se extravió cuando se dirigía al Hospital General de Saltillo para el parto del infante

Una mujer de 24 años dio a luz a su bebé en el estacionamiento de una tienda de conveniencia del fraccionamiento Lamadrid, en Saltillo, con la ayuda de elementos de la Policía Municipal que acudieron a una llamada de emergencia cuando la madre ya se encontraba en trabajo de parto.

Los hechos ocurrieron este miércoles 18 de noviembre, cuando Perla Karina Arizmendiz Salazar y su esposo, Ernesto Hernández Chaires, de 27 años, viajaban desde General Cepeda hacia el Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

Durante el trayecto, la pareja se extravió y terminó en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, donde solicitó auxilio al número de emergencias ante la inminencia del nacimiento.

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a bordo de la unidad C1849, acudieron al lugar y encontraron a la mujer en el interior de una camioneta, con contracciones avanzadas y a punto de dar a luz.

La oficial Gaudy Gabriela Vázquez Ramos fue quien intervino directamente para asistir al nacimiento, al percatarse de que el bebé ya comenzaba a salir y no había tiempo para trasladar a la madre a un hospital.

“Me acerco y la señora ya estaba en labor de parto, le empiezo a quitar el pantalón. Empieza a tener el bebé, nace el bebé, ya estaba un poco afuera, lo recibo, le frotamos la espaldita y el pecho, lo estimulamos y empieza a llorar”, relató la agente.

Mientras la oficial atendía a la madre y al recién nacido, sus compañeros Javier Alejandro Peña Medellín y Guillermo Antonio Mata Luna buscaron una cobija dentro de la camioneta para abrigar al bebé.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de cortar el cordón umbilical y envolver al recién nacido en una cobija térmica para protegerlo.

Posteriormente, los servicios de emergencia trasladaron a la madre y a su bebé al Hospital General de Saltillo, donde originalmente estaba previsto que ocurriera el nacimiento.

La oficial Vázquez Ramos, quien tiene cinco años de servicio en la Policía Municipal y es madre de tres hijos de 13, 10 y siete años, reconoció que nunca había enfrentado una situación similar durante su trayectoria.

“Fue una experiencia superbonita, nunca me había tocado algo así en los 5 años que tengo aquí en la Policía Municipal, y la verdad me dio muchísima alegría poder contribuir con la señora, ayudarla a tener a su bebé”, expresó.

De acuerdo con los elementos que participaron en la atención, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados fuera de peligro.

La intervención de los tres policías permitió asistir al nacimiento antes de la llegada de los paramédicos, en una emergencia que comenzó durante el traslado de la pareja desde General Cepeda hacia Saltillo.