Policías de frontera extorsionan con transferencia bancaria

Ciudadano denunció que dos policías de Frontera al cual lo extorsionaron con 667 pesos tras un funeral, exigiendo transferencia para dejarlo avanzar

Un ciudadano de nombre Adrián Flores denunció públicamente haber sido víctima de una extorsión por parte de dos policías municipales de Frontera, Coahuila, quienes la noche del 1 de septiembre le exigieron una transferencia bancaria de 667 pesos para permitirle continuar su camino tras acudir a un funeral en la región centro del estado.

El afectado relató que fue detenido bajo el argumento de no portar engomados ni licencia de conducir.

A diferencia de otros casos, la exigencia no fue en efectivo, sino a través de una transferencia a una cuenta particular de los uniformados.

“Vengo de un sepelio de un amigo y aún así me cobraron”, expresó el ciudadano en un video difundido en redes sociales.

La situación fue documentada por el diputado suplente del Partido del Trabajo y dirigente del partido México Avante, Fernando Rodríguez, quien advirtió que la carretera Frontera–San Buenaventura se ha convertido en un punto recurrente de extorsiones.

El legislador llamó directamente a la alcaldesa de Frontera, Saraí Irma Pérez Cantú; al alcalde de Monclova Carlos Villareal,; y a la alcaldesa de Castaños, Yessica Sifuentes Zamora, a frenar estas prácticas.

“Es una vergüenza que estos delincuentes con charola sigan maltratando a nuestras familias y que los municipios toleren este tipo de actos. No tengo duda de que el gobierno estatal quiere atender, pero los mandos medios hacen lo que quieren con la ciudadanía”, señaló Rodríguez, al asegurar que el video será viralizado a nivel nacional.

Tras la difusión de las imágenes y los señalamientos, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila informó mediante una tarjeta informativa que los dos policías municipales de Frontera involucrados en el hecho fueron dados de baja de manera inmediata.

La corporación confirmó que los elementos operaban a bordo de la patrulla 1053 al momento de cometer la extorsión.

La SSP reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de las corporaciones municipales y exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier abuso de autoridad.