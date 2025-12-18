Policía Municipal celebra posada con niños del ejido Hipólito

Durante el evento, las y los menores participaron en la tradicional ruptura de piñatas, además, tuvieron acceso a juegos mecánicos

Con el objetivo de fortalecer la cercanía con las comunidades rurales, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe realizaron una jornada navideña en el ejido Hipólito, donde llevaron una posada a niñas y niños de distintos planteles educativos.

La convivencia se desarrolló en la escuela primaria Amado Nervo, así como en el Jardín de Niños Celso Flores Zamora y el centro de Educación Inicial Alegría de los Niños, beneficiando no solo al alumnado, sino también a padres de familia y docentes que se sumaron a la celebración.

Durante el evento, las y los menores participaron en la tradicional ruptura de piñatas, recibieron obsequios y disfrutaron de un refrigerio que incluyó tamales, jugos y pastel. Además, tuvieron acceso a juegos mecánicos, lo que generó un ambiente festivo y de sana convivencia entre la corporación policial y la comunidad escolar.

En su intervención, Ana Vanegas, encargada del área de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, resaltó que estas actividades buscan reforzar la confianza y el vínculo con la niñez del sector rural.

Señaló que la presencia de la policía en este tipo de espacios permite transmitir un mensaje de acompañamiento y cercanía, subrayando que la labor preventiva también se construye a través del trato humano, el diálogo y la convivencia directa con las familias.

Como parte del programa, alumnas y alumnos presentaron números musicales preparados con el apoyo de sus maestros, lo que dio un toque especial a la posada y permitió mostrar el entusiasmo y talento de la comunidad educativa, recibiendo el reconocimiento de los asistentes.