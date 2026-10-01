Policía Estatal refuerza recorridos por lluvias en Saltillo

Estos operativos también se mantienen en otros municipios de la Región Sureste y distintas zonas de Coahuila donde las lluvias han generado afectaciones

Las fuertes lluvias registradas en Saltillo llevaron a elementos de la Policía Estatal de Coahuila a reforzar los recorridos por distintos sectores de la ciudad, principalmente en zonas cercanas a arroyos y puntos donde se registraron acumulaciones y corrientes de agua.

Policías auxilian a personas ante corrientes de agua

Durante los patrullajes, los agentes brindaron apoyo a personas que quedaron en situación de riesgo en la vía pública, entre ellas adultos mayores que tuvieron dificultades para desplazarse ante las crecientes de agua en algunas banquetas y sectores de la capital.

Los elementos estatales mantienen recorridos preventivos para detectar posibles situaciones de riesgo y auxiliar a la población que lo requiera, como parte de las acciones de atención y proximidad durante las condiciones climatológicas adversas.

Operativos se extienden a otros municipios de Coahuila

Estos operativos también se mantienen en otros municipios de la Región Sureste y distintas zonas de Coahuila donde las lluvias han generado afectaciones.