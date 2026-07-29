Policía de Saltillo refuerza atención a la salud mental

Por ello, indicó que la Academia promueve una cultura en la que los policías puedan solicitar apoyo cuando atraviesen problemas personales

La Academia de la Policía Municipal de Saltillo reforzó las acciones enfocadas en la salud mental de sus elementos, luego de los hechos registrados hace algunas semanas en el estado de Guanajuato. La directora de la institución, Diana Olivia Estrada, señaló que el bienestar emocional de los agentes es una prioridad, por lo que el acompañamiento psicológico comienza desde que los aspirantes ingresan como cadetes y continúa durante su carrera dentro de la corporación.

Promueven atención psicológica entre policías

La funcionaria explicó que el equilibrio emocional de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía no debe minimizarse, ya que enfrentan situaciones de alta presión de manera constante. Por ello, indicó que la Academia promueve una cultura en la que los policías puedan solicitar apoyo cuando atraviesen problemas personales o cualquier circunstancia que afecte su estabilidad mental, con la finalidad de brindarles atención oportuna.

Buscan una formación policial integral

Estrada destacó que el compromiso de la Comisaría de Seguridad y de la Academia es formar elementos con una preparación integral, en la que la capacitación táctica y operativa vaya de la mano con el fortalecimiento psicológico.

Añadió que el objetivo es contar con policías mejor preparados para enfrentar los retos de su labor, pero también con las herramientas necesarias para cuidar su salud emocional y ofrecer un servicio más eficiente a la población.