Policía de Saltillo busca integrar a 50 nuevos cadetes

La documentación puede presentarse en la Academia de Policía, en el Servicio Estatal del Empleo o en la Junta de Reclutamiento Municipal

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La convocatoria para formar parte de la nueva generación de cadetes de la Policía Municipal de Saltillo ha tenido una respuesta favorable, informó Diana Olivia Estrada, directora de la Academia de Policía.

Aún quedan algunos días para que las personas interesadas entreguen su documentación, por lo que se espera que continúen llegando aspirantes para completar el proceso de selección de los perfiles que podrían incorporarse a la corporación.

Buscan reclutar a 50 nuevos cadetes

La Academia busca reclutar a 50 cadetes y, a partir de la próxima semana, quienes ya hayan cumplido con la entrega de documentos comenzarán con una etapa de preevaluación, para posteriormente avanzar a exámenes y entrevistas.

Entre los requisitos se encuentran tener de 18 a 40 años, contar con estudios de preparatoria, ser mexicano, no haber enfrentado un proceso penal por delito doloso y acreditar buenas condiciones de salud.

Ofrecen sueldo y prestaciones laborales

Las personas seleccionadas para ingresar a la Policía Municipal recibirán un sueldo de 18 mil pesos mensuales libres, además de prestaciones como servicio médico, pensiones, acceso a Infonavit y posibilidades de crecimiento mediante una carrera policial.

La documentación puede presentarse en la Academia de Policía, en el Servicio Estatal del Empleo o en la Junta de Reclutamiento Municipal, mientras que para mayores informes están disponibles los teléfonos 844-412-64-36 y WhatsApp 844-100-94-34.