Policía de Ramos Arizpe detiene a varios por violencia familiar

Reportes de violencia familiar en Ramos Arizpe derivaron este fin de semana en la detención de varias personas en distintos sectores de la ciudad, principalmente en zonas habitacionales del poniente y oriente, según la Dirección de Seguridad Pública.

Intervenciones tras llamados ciudadanos

Las acciones se realizaron tras llamados ciudadanos en colonias como Analco II, Parajes del Valle, Urbi Villa del Real, Parajes de los Pinos y Fidel Velázquez, donde los elementos municipales acudieron de manera inmediata para contener las agresiones y asegurar a los presuntos responsables.

Detenidos puestos a disposición de la autoridad

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el inicio de las investigaciones y la definición de su situación jurídica, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Refuerzo de vigilancia en zonas habitacionales

Autoridades municipales indicaron que los reportes de violencia familiar se mantienen como una de las principales causas de movilización policial, por lo que se reforzó la vigilancia y la atención prioritaria a llamadas relacionadas con conflictos al interior del hogar, con el objetivo de prevenir daños mayores y proteger a las víctimas.