Policía de Coahuila asegura 11 kilos de metanfetaminas

Durante un operativo en Piedras Negras, la Policía Estatal decomisó el estupefaciente oculto en una camioneta y detuvo a dos hombres originarios de Michoacán

La Policía Estatal de Coahuila decomisó 11 kilos con 300 gramos de metanfetamina durante un operativo de patrullaje realizado en la colonia Malvinas, en el municipio de Piedras Negras.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la revisión preventiva de una camioneta Toyota Tundra, los agentes solicitaron el apoyo de un binomio canino, que detectó el estupefaciente oculto en el respaldo de los asientos traseros del vehículo.

En el lugar fueron detenidos José “N”, de 38 años, y Yovani “N”, de 29, ambos originarios del estado de Michoacán, quienes se encontraban a bordo de la unidad al momento de la inspección.

Tras el hallazgo, tanto los presuntos responsables como la droga y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible vínculo con actividades de narcomenudeo o tráfico de estupefacientes.