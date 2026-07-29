Policía Cibernética alerta por riesgos de videojuegos en línea

Por ello, recomiendan establecer límites al tiempo de pantalla y buscar un equilibrio con actividades físicas y de convivencia fuera del entorno digital

Con el periodo vacacional, niñas, niños y adolescentes pasan más tiempo utilizando tabletas, teléfonos celulares y computadoras, lo que incrementa su exposición a videojuegos en línea y a posibles riesgos en internet. Ante este escenario, la Policía Cibernética recomendó a padres y madres de familia fomentar actividades al aire libre, deportivas y recreativas para reducir el tiempo frente a las pantallas y promover una convivencia más saludable.

Recomiendan supervisar la actividad de los menores

Las autoridades señalaron que, aunque en Saltillo y el resto de Coahuila no se han registrado denuncias recientes de menores que hayan sido víctimas de delitos cibernéticos a través de plataformas de videojuegos, es importante mantener medidas preventivas.

Entre las recomendaciones destacan supervisar con quién interactúan los menores, evitar que compartan información personal y establecer horarios para el uso de dispositivos electrónicos.

Advierten por señales de adicción a los videojuegos

Especialistas también advierten que el uso excesivo de teléfonos, computadoras y videojuegos puede convertirse en una conducta adictiva. Aunque no todas las personas desarrollan una adicción, permanecer durante largos periodos conectado, descuidar actividades escolares, familiares o sociales y presentar ansiedad al dejar de jugar son señales de alerta.

Por ello, recomiendan establecer límites al tiempo de pantalla y buscar un equilibrio con actividades físicas y de convivencia fuera del entorno digital.