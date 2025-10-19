Policía asevera a mujer que vive una realidad que 'ella permite'

Tras acudir a reporte por violencia doméstica, un elemento municipal de Torreón le aseguró a una mujer que, una vez más volverá con su agresor

Una oficial de policía en Torreón se volvió viral tras ser captada en un momento de frustración durante la atención a un caso de violencia doméstica. En el video, se escucha a la agente decir:

“Siempre es lo mismo señora, vuelve, vuelve y regresan… ¿De qué me sirve que me lo lleve, si a los 3 días va a volver con él?”

La reacción, aunque cruda, ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites del sistema de justicia y la responsabilidad personal en ciclos de violencia.

🚨 Un policía fue captado reclamándole a una mujer que reportó a su esposo en calles de Torreón, Coahuila, debido a que, pese haberlo hecho en otras ocasiones, siempre regresa.



"¿De qué me sirve que me lo lleve si a los tres días va a volver con él?", le cuestionó el oficial… pic.twitter.com/k7FWplfiD9 — INFO7MTY (@info7mty) October 18, 2025

La mujer, víctima de una relación violenta, ha recurrido en múltiples ocasiones a las autoridades para pedir ayuda contra su pareja. Sin embargo, según lo relatado por la oficial, la víctima termina regresando con el agresor al poco tiempo, repitiendo así un patrón de abuso y reconciliación.

Esta situación refleja la complejidad emocional, social y psicológica que muchas mujeres enfrentan al intentar salir de una relación tóxica.

El caso ha generado opiniones divididas. Por un lado, hay quienes empatizan con el hartazgo de la oficial, al ver cómo sus esfuerzos parecen en vano. Por otro, muchos recalcan la necesidad de un enfoque más sensible y profesional por parte de las autoridades, entendiendo que salir de un ciclo de violencia no es sencillo.