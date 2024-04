 Polémica por lujosa boda de hija de líder de Cristo Vive

“¿Dónde está la humildad? ¿Cómo es posible que una institución religiosa que promueve la sencillez y la modestia celebre una boda tan ostentosa?”, "Porque he visto fotos de las bodas comunitarias y están bien rascuachas, muy apenas duran mediodía ni que ustedes hubieran salido de la nobleza. Y eso que es una institución o iglesia donde no hay favoritismos, bueno creo que sí los hay eso se llama hipocresía aquí y en China", "Se nota mucho la diferencia no creen y no es por ser mala persona al estar diciendo esto sino lo que yo digo es, pues si van a ser así y se va a usar el dinero de los burritos, de las donaciones, de los diezmos, de la todo lo que se apoya en cosas como privadas como en este caso, pues entonces vamos a hacerlo general, que todas las bodas colectivas también sean así y las pague el mismo ministerio”, "Ahí sigan en las iglesias (sea cual sea) 'donando' el 10,20, 30% de tu sueldo o el “diezmo”, ¿cuándo anduvo Jesús pidiendo para algún templo? Ya abran los ojos gente", son algunos de los comentarios.