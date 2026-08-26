Podría amparo colectivo salvar pago total a trabajadores de AHMSA

Estudian promover un amparo colectivo que podría beneficiar a más de 14 mil trabajadores de AHMSA y Minera del Norte para recuperar el total de sus créditos

La posibilidad de promover un amparo colectivo podría abrir una nueva vía jurídica para que más de 14 mil trabajadores de Altos Hornos de México y Minera del Norte busquen recuperar el 100 por ciento de sus créditos laborales dentro del concurso mercantil.

Héctor Manuel Garza Martínez, CEO de Ónix Legal Services y representante legal de diversos acreedores y trabajadores de AHMSA, explicó que todavía existe una alternativa para cuestionar constitucionalmente las disposiciones que limitan la protección de determinados créditos laborales.

El abogado señaló que los artículos 224 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles establecen las reglas de prelación aplicables a los créditos de los trabajadores, lo que podría impedir que reciban íntegramente salarios, indemnizaciones y prestaciones pendientes.

Explicó que la oportunidad jurídica surgiría una vez que el juzgado determine de manera definitiva qué conceptos laborales tendrán carácter preferente y cuáles serán considerados dentro de otra categoría de créditos.

A partir de esa resolución, indicó, podría analizarse la presentación de un amparo indirecto para controvertir la aplicación de dichas disposiciones y plantear su posible inconstitucionalidad.

Defensoría Pública tiene representación colectiva

Garza Martínez destacó que los trabajadores cuentan actualmente con una representación jurídica colectiva otorgada por el propio juzgado dentro del concurso mercantil de AHMSA y Minosa.

Precisó que mediante un acuerdo fechado el 10 de julio de 2026, fueron designados abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública para atender los intereses jurídicos de la totalidad de los trabajadores involucrados.

Los representantes son Diana Carolina Fregoso Rojo e Ignacio Miñón Ramírez, quienes, de acuerdo con el abogado, tienen una posición privilegiada para estudiar la viabilidad de utilizar mecanismos constitucionales en defensa de los trabajadores.

El entrevistado señaló que el acuerdo judicial reconoce esta intervención como una medida destinada a fortalecer la protección constitucional y los derechos humanos de quienes laboraron para AHMSA y Minera del Norte.

Consideró que, si jurídicamente resulta procedente, una sola demanda de amparo podría plantearse en defensa colectiva de los trabajadores incluidos en las listas correspondientes al concurso mercantil.

Analizarían derechos constitucionales

El planteamiento tendría como eje determinar si resulta constitucional que trabajadores afectados por una crisis económica que no provocaron reciban una protección menor sobre sus créditos frente a acreedores con garantías.

Garza Martínez explicó que en el análisis podrían incorporarse principios relacionados con el mínimo vital, la protección de la familia, el principio pro persona y la tutela especial que constitucionalmente corresponde a los trabajadores.

El abogado puso como ejemplo la diferencia entre la situación de los trabajadores y la de acreedores garantizados, entre ellos Cargill y Pemex, cuyos créditos cuentan con mecanismos específicos de protección dentro del procedimiento.

Sin embargo, aclaró que la posibilidad de promover el amparo no representa una garantía de que los tribunales constitucionales resolverán favorablemente para los trabajadores.

Precisó que se trata de una alternativa jurídica que todavía puede ser explorada y que permitiría llevar a discusión constitucional el alcance de la protección que deben recibir los créditos laborales.

En caso de obtener una resolución favorable, añadió, el resultado podría tener una importancia significativa para el patrimonio de miles de trabajadores y sus familias, particularmente ante la distribución de los recursos derivados del concurso mercantil.

Todavía existe una ruta jurídica

Garza Martínez sostuvo que la representación colectiva otorgada a los abogados de la Defensoría Pública les permite analizar directamente esta posibilidad y, llegado el momento procesal correspondiente, decidir si existen elementos para presentar la demanda.

Consideró que no debe descartarse esta herramienta constitucional, debido a que están involucrados los derechos económicos de más de 14 mil trabajadores cuyos créditos forman parte del procedimiento concursal.

El representante de Ónix Legal Services señaló que, si esta alternativa jurídica fuera asumida por la defensa colectiva, podría incorporarse como una de las acciones destinadas a buscar una mayor protección para los trabajadores de AHMSA y Minosa.

No obstante, subrayó que la decisión de promover el eventual juicio de amparo corresponde a los abogados designados por el Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes deberán valorar su viabilidad jurídica.

El litigante sostuvo que el procedimiento concursal de AHMSA y Minera del Norte todavía tiene asuntos jurídicos relevantes por resolver y que las posibilidades de defensa de los trabajadores no necesariamente concluyen con la determinación de los créditos.

Finalmente, consideró que la eventual controversia constitucional podría convertirse en una de las últimas oportunidades para buscar que los derechos laborales tengan una protección más amplia frente a los demás créditos reconocidos dentro del concurso mercantil.