Poder Judicial plantea uso de avatares para proteger a jueces

La propuesta surge de experiencias reales dentro del estado, donde juzgadores han enfrentado amenazas al resolver asuntos delicados.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, planteó la posibilidad de incorporar herramientas de inteligencia artificial para cuidar a los jueces que llevan casos de alto riesgo.

La idea es que, en ciertos procesos, puedan utilizarse avatares o mecanismos digitales que oculten su identidad sin afectar el desarrollo de los juicios.

“Los pasos siguientes, por ejemplo, que podamos tener avatares para un juez que está juzgando delitos de alta peligrosidad y proteger su identidad”, señaló Mery Ayup.

La propuesta surge de experiencias reales dentro del estado, donde juzgadores han enfrentado amenazas al resolver asuntos delicados. En algunos momentos, incluso han requerido medidas de protección, lo que ha evidenciado la necesidad de buscar nuevas formas de garantizar su seguridad sin detener la justicia.

“Recuerden ustedes que Coahuila es el único estado que ha emitido sentencias por terrorismo con 138 años de prisión a 29 o 30 criminales y los jueces estuvieron frente ajuicio”

Aunque se avanza hacia la modernización, se dejó claro que la tecnología no reemplazará a los jueces. La intención es que la inteligencia artificial funcione como un apoyo que facilite el trabajo y reduzca riesgos, pero que las decisiones sigan en manos de personas, dentro de un sistema de justicia más seguro y acorde a los nuevos tiempos.

Recalco que, si bien por ahora no existen jueces o magistrados con escolta, en algún momento sí se requirieron estas medidas de seguridad.