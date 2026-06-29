Poder Judicial avanza con reubicación de juzgados en Saltillo

El presidente del Poder Judicial destacó que durante este proceso se ha mantenido un diálogo permanente con la comunidad jurídica

El Poder Judicial de Coahuila continúa con el proceso de reubicación de los juzgados en Saltillo conforme al calendario establecido, informó el magistrado presidente, Miguel Mery Ayup, quien señaló que los juzgados familiares serán los últimos en cambiar de sede debido a la alta carga de trabajo que atienden.

Juzgados familiares serán los últimos en cambiar de sede

Explicó que, una vez concluida la instalación de las áreas laboral y mercantil, continuará el traslado de los juzgados civiles y posteriormente de los familiares, con el objetivo de garantizar que la transición se realice de manera ordenada y sin afectar la atención que se brinda a los usuarios.

El presidente del Poder Judicial destacó que durante este proceso se ha mantenido un diálogo permanente con la comunidad jurídica para atender las inquietudes y necesidades que han surgido con la implementación del nuevo esquema de operación.

Asimismo, informó que se continúa fortaleciendo la capacidad operativa del Poder Judicial mediante el reforzamiento de áreas como la Central de Actuarios, la Defensoría Pública y los equipos de apoyo, además de la incorporación de más personal en materia laboral para agilizar los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía.