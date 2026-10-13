Plean territorio vendedoras afuera de Hospital General

Discusión por la venta de comida frente al nosocomio evidencia las tensiones del comercio ambulante por la ocupación de la vía.

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Un video difundido en redes sociales exhibió un conflicto entre dos mujeres que se dedican a la venta de alimentos en las inmediaciones del Hospital General de Saltillo, donde una de ellas tiene instalado su puesto debajo del puente peatonal. La discusión comenzó cuando otra comerciante llegó con la intención de ofrecer sus productos en el mismo sector, lo que desató el reclamo de quien ya ocupaba el lugar.

En las imágenes se observa cómo ambas mujeres intercambian palabras y se disputan el espacio. Mientras una sostiene que hay oportunidades para todas y que su presencia no afecta a nadie, la otra defiende el sitio como si se tratara de un territorio exclusivo.

La situación refleja las tensiones que pueden surgir entre quienes recurren al comercio informal para obtener ingresos y sacar adelante a sus familias.

Aunque la venta de comida representa una alternativa de sustento para muchas personas, la disputa por los espacios públicos no debería convertirse en motivo de agresiones o enfrentamientos. Ante este tipo de situaciones, se espera la intervención de las autoridades municipales para regular el comercio ambulante y evitar que los desacuerdos escalen a riñas, además de procurar que la actividad se desarrolle en condiciones de orden y respeto para todos.