Plaza Texcoco recibe mantenimiento para recuperar espacios

El alcalde Tomás Gutiérrez señaló que las intervenciones públicas permiten la recreación familiar gratuita en la comunidad.

Juegos infantiles, bancas, áreas deportivas y espacios comunes de la Plaza Texcoco son rehabilitados para recuperar este punto de convivencia vecinal y mejorar sus condiciones de uso para las familias de Ramos Arizpe.

Los trabajos incluyen pintura, mantenimiento general de estructuras, atención a los juegos infantiles y mejoramiento de áreas destinadas a la recreación.

La plaza cuenta además con cancha deportiva, aparatos para ejercitarse, andadores, luminarias y zonas arboladas, por lo que la intervención busca mantener funcionales los distintos espacios utilizados diariamente por habitantes del sector.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la rehabilitación de plazas busca también recuperar sitios donde niñas y niños puedan jugar, jóvenes realizar actividades deportivas y las familias convivir sin necesidad de realizar algún gasto.

“Una plaza puede parecer solamente un espacio con bancas, juegos o una cancha, pero para una colonia significa mucho más. Es donde los niños hacen amigos, donde los vecinos se conocen y donde una familia puede pasar una tarde sin tener que gastar dinero”, expresó.

El edil indicó que una mayor utilización de estos espacios también puede favorecer que los propios vecinos participen en su cuidado y mantengan presencia constante en las áreas comunes.

La intervención de Plaza Texcoco forma parte de un programa de mantenimiento de espacios públicos que contempla tanto áreas de mayor tamaño como plazas ubicadas dentro de las colonias de Ramos Arizpe.