Plantean vecinos de El Escorial necesidades al alcalde

Habitantes de la colonia Escorial, en Ramos Arizpe, sostuvieron un encuentro directo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien encabezó la jornada Alcalde en tu Colonia en la plaza del sector, acompañado por secretarios y directores municipales.

Durante la visita, los vecinos presentaron demandas relacionadas con servicios básicos como agua potable, bacheo, alumbrado y mantenimiento de espacios públicos.

En el lugar estuvieron presentes dependencias como la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Desarrollo Social y Educación, entre otras, con el objetivo de dar respuesta inmediata a las solicitudes.

El edil señaló que el programa busca acercar a las distintas áreas de la Presidencia Municipal a los sectores habitacionales y atender de manera directa las necesidades más urgentes de la población.

Además de los trámites y servicios municipales, el DIF Ramos Arizpe, que encabeza Teresita Escalante Contreras, instaló una brigada con consultas médicas, gestión de actas de nacimiento y expedición de cartas de no antecedentes penales a bajo costo, con apoyo del DIF Coahuila.