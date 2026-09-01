Plantean rutas a Houston y Dallas desde Ramos Arizpe

El empresario también consideró necesario aumentar las frecuencias hacia Ciudad de México, particularmente con horarios tanto por la mañana como por la tarde

La siguiente etapa para fortalecer la conectividad aérea de la Región Sureste debería incluir vuelos hacia Houston o Dallas, consideró el empresario saltillense Alberto Mohamar, al señalar que cualquiera de esas dos ciudades permitiría conectar desde Ramos Arizpe con una amplia red internacional.

Mohamar señaló que el crecimiento de rutas nacionales es un primer paso positivo, pero consideró que el aeropuerto debe avanzar posteriormente hacia destinos en Estados Unidos que funcionen como centros de conexión.

“Creo que el primer paso de conectar vuelos nacionales es un acierto y que se siga trabajando con la conexión internacional, ya sea a Houston o a la ciudad de Dallas, porque ahí te abre a toda la red mundial”, expresó.

Plantean aumentar frecuencias hacia Ciudad de México

El empresario también consideró necesario aumentar las frecuencias hacia Ciudad de México, particularmente con horarios tanto por la mañana como por la tarde, para hacer más competitivo el servicio para viajeros de negocios.

Actualmente, señaló, la terminal ya cuenta con conexiones hacia destinos como Ciudad de México y Cancún, mientras que se ha anunciado la incorporación de Guadalajara.

Aeropuerto podría atraer pasajeros de Nuevo León

Mohamar destacó además el potencial del aeropuerto para captar pasajeros procedentes de Nuevo León, particularmente de municipios ubicados al poniente de la zona metropolitana de Monterrey.

Afirmó que para habitantes de San Pedro y Santa Catarina el traslado hacia el aeropuerto de Ramos Arizpe puede resultar incluso más corto que desplazarse hasta la terminal aérea ubicada en el municipio de Apodaca.

“Es muy atractivo. Creo que es más corta la distancia para quien reside en San Pedro o Santa Catarina al aeropuerto de Ramos Arizpe que al aeropuerto de Monterrey”, señaló.

Para el empresario, esa ubicación representa una oportunidad para que la terminal no dependa exclusivamente del mercado de Saltillo y Ramos Arizpe, sino que amplíe su zona de influencia hacia municipios vecinos de Nuevo León.

Mohamar consideró que la combinación de más frecuencias nacionales, nuevos destinos y eventualmente conexiones con Houston o Dallas podría incrementar el atractivo del aeropuerto para viajeros de negocios y turismo de toda la Región Sureste.