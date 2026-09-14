Plantean reducir impacto del fracking en Coahuila con tecnología

Omar Mendoza afirmó que el desarrollo tecnológico y la regulación permitirán explotar el recurso con menores emisiones.

El desarrollo tecnológico permitirá disminuir los efectos ambientales asociados con la extracción de gas shale en Coahuila, actividad que puede ser viable si incorpora procesos cada vez más eficientes, afirmó Omar Mendoza, especialista en seguridad e ingeniería industrial, siderúrgica y de carburantes.

El asesor internacional, originario de Monclova y radicado en Texas, explicó que la industria energética mantiene una evolución constante en sus métodos de extracción, por lo que las técnicas de fracturación hidráulica utilizadas actualmente continuarán modificándose conforme avancen la investigación y la tecnología.

Mendoza señaló que las preocupaciones relacionadas con el impacto ambiental del fracking deben analizarse considerando los avances que se han incorporado a los procesos industriales. Afirmó que las nuevas herramientas permiten mejorar la eficiencia y disminuir las emisiones contaminantes generadas durante distintas etapas de las actividades energéticas.

Gas shale apuesta por innovación tecnológica

El especialista comparó la evolución de la extracción de hidrocarburos con los cambios registrados en otras industrias, entre ellas la utilización del carbón para la generación de energía.

Explicó que la combustión del carbón produce dióxido de carbono, pero el desarrollo de sistemas de filtración y otras tecnologías ha permitido reducir parte de los contaminantes liberados a la atmósfera.

Bajo esa misma lógica, sostuvo que la industria del gas shale puede continuar incorporando mecanismos destinados a disminuir sus efectos ambientales, mediante investigaciones científicas y mejoras en las técnicas utilizadas para obtener los hidrocarburos.

Mendoza destacó que las universidades y centros de investigación tienen un papel importante en este proceso, debido a que desarrollan estudios químicos y tecnológicos orientados a perfeccionar procedimientos industriales.

Afirmó que la colaboración entre especialistas, instituciones académicas y empresas puede generar alternativas para hacer más eficientes los procesos de extracción, al mismo tiempo que se atienden las exigencias ambientales que existen alrededor de esta actividad.

El especialista consideró que las objeciones relacionadas con la fracturación hidráulica pueden enfrentarse mediante investigación e innovación, en lugar de considerar que las técnicas actuales serán permanentes.

Industria energética modifica sus procesos

Mendoza indicó que la evolución tecnológica también está relacionada con la forma en que distintos países aprovechan sus recursos energéticos, particularmente los hidrocarburos no convencionales.

Señaló que la actividad energética internacional mantiene proyectos vinculados con el gas shale y otros recursos, mientras los gobiernos establecen regulaciones para reducir los impactos ambientales y elevar los estándares de operación.

Durante su participación también abordó las políticas energéticas aplicadas en Estados Unidos, donde, dijo, algunas decisiones pueden cambiar dependiendo de las administraciones y de las prioridades establecidas en cada periodo.

Sin embargo, sostuvo que los requerimientos ambientales trascienden los cambios políticos, debido a que la industria enfrenta una tendencia internacional hacia tecnologías más eficientes y procesos que generen menores emisiones.

El especialista consideró que este escenario también representa una oportunidad para Coahuila, siempre que el aprovechamiento de sus recursos de gas natural se acompañe de tecnología, regulación y proyectos que permitan atender las condiciones ambientales.

Coahuila busca aprovechar potencial energético

Omar Mendoza, originario de Monclova y actualmente radicado en Texas, ha participado profesionalmente en proyectos relacionados con seguridad, ingeniería industrial, industria siderúrgica y combustibles en Estados Unidos, Macedonia y Arabia Saudita.

Su experiencia internacional incluye actividades vinculadas con sectores energéticos e industriales, particularmente en áreas relacionadas con seguridad y aprovechamiento de recursos.

En Coahuila, el potencial de las reservas de gas shale ha sido señalado como una alternativa para impulsar nuevas inversiones y fortalecer actividades industriales vinculadas con el sector energético.

Mendoza sostuvo que el desarrollo de estos recursos dependerá de diversos factores, entre ellos la evolución de las tecnologías de extracción, las disposiciones ambientales y las condiciones del mercado energético internacional.

El especialista planteó que el reto consiste en aprovechar los recursos disponibles mediante procesos que incorporen los avances científicos y tecnológicos, con el propósito de reducir los impactos ambientales y mejorar la eficiencia de la actividad energética.