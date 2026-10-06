Plantea Manolo un ‘proyecto generacional’ para el país

El gobernador de Coahuila señaló que personas de distintos partidos trabajan en una propuesta para reducir la polarización y fortalecer al país rumbo a 2030

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El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que con otras personas de diferentes partes del país y de distintos partidos políticos, están delineando un proyecto generacional para fortalecer a México tanto al interior como de manera internacional.

“Hemos coincidido con varias amigas y amigos que tienen responsabilidades muy importantes a nivel nacional y vemos un proyecto generacional, es importante llevar a México a lo mejor”.

Agregó que este proyecto es independiente de partidos políticos, que busca terminar con la polarización de los mexicanos, y que tiene grandes áreas de oportunidad, para poder llevar a México a un siguiente paso.

“Debemos trabajarlo para que los colores, los partidos, sean en temas secundarios y donde el punto central es que es que le vaya bien a México y ver cómo hacemos equipo, cómo sumamos, cómo construimos, cómo hacemos que las cosas sucedan más allá de los temas que generan polarización; la grilla no le está dejando nada positivo al país y en ese punto de encuentro pues habemos.

Al preguntarle si este proyecto, enfocado a la sucesión de 2030, podría interesarle, el mandatario señaló: “Falta mucho tiempo. Ahorita estamos concentrados en Coahuila al 100 por ciento (…) y a mí me encanta gobernar Coahuila”.