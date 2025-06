Plantea en Coahuila plantas tratadoras de agua

El diputado Gerardo Aguado Gómez presentó una propuesta en el Congreso de Coahuila para exigir que nuevos fraccionamientos cuenten con plantas de tratadoras de agua residuales y sistemas de capacitación de agua de lluvia.

Esto busca abordar la crisis hidríca que afecta a comunidades urbanas y rurales en el país.

Asimismo el diputado trabaja en una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para establecer el marco normativo, y que esto pueda ser una realidad.



La propuesta busca que todo nuevo desarrollo habitacional cuente con sistemas de captación de agua de lluvia y tecnologías que permitirían un uso más eficiente del recurso, estrategia que ya se aplica con éxito en municipios como Aguascalientes y San Miguel de Allende.



“No podemos seguir construyendo viviendas sin pensar primero en el agua. Ya hay colonias nuevas donde abrir la llave no garantiza agua. Es momento de actuar con responsabilidad”, expresó el legislador panista.



El diputado destacó que estas soluciones no son costosas ni inviables. Por el contrario, existen tecnologías accesibles, fáciles de mantener y funcionales, que permitirían ahorrar miles de litros de agua potable y reutilizar el agua para riego, limpieza y mantenimiento de áreas comunes.



Además, recordó que el crecimiento urbano sin planeación hídrica solo agravará la desertificación y la desigualdad en el acceso al agua, “Esta reforma busca evitar tragedias futuras. No se trata solo de urbanismo: se trata de calidad de vida, de garantizar que las familias puedan vivir con dignidad en sus hogares”, añadió Aguado Gómez

Comentarios