Plantea Congreso de Coahuila mejorar la calidad de viviendas

La propuesta contempla considerar materiales adecuados, diseños que favorezcan la convivencia, áreas abiertas y la posibilidad de ampliarse

El Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez, mediante el cual se solicita a las autoridades federales fortalecer los criterios de habitabilidad en los programas de vivienda de interés social, con el objetivo de que los trabajadores y sus familias tengan acceso a espacios dignos, funcionales y seguros.

La propuesta contempla considerar materiales adecuados, diseños que favorezcan la convivencia familiar, acceso a áreas abiertas y la posibilidad de que las viviendas puedan ampliarse de manera progresiva.

El legislador señaló que durante años las políticas públicas se han concentrado en incrementar la oferta y facilitar el financiamiento, dejando en segundo plano aspectos relacionados con la calidad, ubicación y condiciones de habitabilidad.

De acuerdo con la información expuesta durante la sesión, alrededor del 38.4 por ciento de la población en México habita viviendas que presentan algún tipo de deficiencia, ya sea por materiales, espacios insuficientes, falta de servicios o condiciones que afectan el bienestar de las familias.

Entre los problemas señalados se encuentran también humedad, filtraciones, grietas y cuarteaduras.