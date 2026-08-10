Plantarán 5 mil pinos para recuperar Cañón de San Lorenzo

Un total de 5 mil pinos piñoneros serán plantados para recuperar ocho hectáreas del Cañón de San Lorenzo, una de las principales áreas naturales de Saltillo

Un total de 5 mil pinos piñoneros serán plantados para recuperar ocho hectáreas del Cañón de San Lorenzo, una de las principales áreas naturales de Saltillo y parte fundamental de la Sierra de Zapalinamé.

La jornada de reforestación comenzó este sábado 8 de agosto con la participación de alrededor de 100 personas, entre brigadistas forestales, organizaciones civiles, instituciones educativas, autoridades, voluntarios y representantes de la iniciativa privada.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que RIC Energy donó 3 mil 125 pinos piñoneros, mientras que el Gobierno Municipal aportó los ejemplares restantes para alcanzar los 5 mil árboles contemplados en esta intervención.

La nueva plantación se suma a los más de 26 mil árboles que, de acuerdo con el alcalde, se han plantado durante su administración. Con los 5 mil ejemplares destinados al Cañón de San Lorenzo se alcanzaría la meta inicial de alrededor de 31 mil árboles y se prevé incluso superarla antes de concluir 2026.

Díaz González explicó que una de las estrategias implementadas por el municipio consiste en recibir en especie las compensaciones derivadas de impactos ambientales, principalmente mediante árboles que posteriormente son utilizados para reforestar camellones, plazas, espacios públicos y diferentes sectores de Saltillo.

El alcalde señaló que este mecanismo busca que las compensaciones generadas por desarrollos y obras que ocasionan afectaciones ambientales regresen directamente a acciones relacionadas con la protección del entorno.

La reforestación cobra especial importancia por realizarse en el Cañón de San Lorenzo, considerado un ecosistema estratégico para Saltillo debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad, protección del suelo y recarga de los mantos acuíferos.

Emanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo, explicó que la intervención no terminará con la plantación, ya que los ejemplares deberán recibir seguimiento para incrementar sus posibilidades de supervivencia.

El funcionario señaló que una reforestación efectiva requiere seleccionar especies adecuadas para el ecosistema, preparar el terreno, mantener los árboles y monitorear su desarrollo. En este caso se eligieron pinos piñoneros, una especie adaptada a las condiciones de la región.

La empresa RIC Energy, encabezada por su presidente, Ian Armstrong Zambrano, destacó que la aportación de árboles forma parte de su esquema de responsabilidad ambiental y manifestó su intención de mantener este tipo de colaboraciones en los próximos años.

Durante la jornada participaron también Profauna, Conservación San Lorenzo A.C., brigadistas forestales de Saltillo, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y personal del Ejército Mexicano, entre otros grupos.

Díaz González destacó además la necesidad de reforzar las acciones ambientales ante el crecimiento registrado por el parque vehicular de la Región Sureste. Señaló que entre 2013 y finales de 2025 se pasó de alrededor de 250 mil vehículos a más de medio millón, escenario que obliga a combinar las políticas de movilidad y crecimiento urbano con medidas destinadas a preservar la calidad del aire.

Con los 5 mil nuevos ejemplares, la intervención buscará restaurar gradualmente ocho hectáreas del Cañón de San Lorenzo, por lo que el seguimiento y supervivencia de los árboles serán determinantes para medir el resultado ambiental de la jornada.o