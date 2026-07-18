Plantan 60 árboles en IMARC en jornada de reforestación

En el IMARC de Ramos Arizpe se plantaron 60 fresnos en la campaña 'Más árboles, más vida', con ejemplares donados por Lennox

Con la plantación de 60 árboles de fresno en las instalaciones del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), el municipio de Ramos Arizpe reforzó las acciones de reforestación urbana mediante una estrategia que involucra al sector empresarial, instituciones educativas y autoridades municipales.

La jornada, realizada como parte de la campaña “Más árboles, más vida”, fue posible gracias a la donación de los ejemplares por parte de la empresa Lennox, cuyos colaboradores participaron junto con estudiantes y personal del plantel en las labores de plantación.

En representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la directora de Ecología, Alma Delia Aguirre Gutiérrez, destacó que este tipo de proyectos permiten incrementar las áreas verdes del municipio y fortalecer entre los jóvenes una cultura de cuidado del medio ambiente.

Los nuevos árboles contribuirán a mejorar la calidad del aire, generar mayor sombra y ampliar la cobertura vegetal del plantel, además de convertirse en un espacio de aprendizaje sobre conservación ambiental para las futuras generaciones.

Por su parte, Andrea Cruz Ochoa, Senior Manager de EHS de Lennox, señaló que la empresa mantiene el compromiso de impulsar acciones que generen un impacto positivo en las comunidades donde opera, por lo que la reforestación representa una inversión ambiental de largo plazo.

El director del IMARC, Omar Torres Vázquez, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y de la iniciativa privada al considerar que este tipo de actividades complementan la formación académica de los estudiantes mediante la promoción de valores como la responsabilidad social y el respeto por el entorno.

Durante la jornada, Johana Giselle Ramos Cruz, en representación del alumnado, asumió el compromiso de cuidar los árboles plantados para garantizar su crecimiento y conservar el beneficio ambiental que aportarán a la comunidad educativa.

La reforestación forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Ramos Arizpe para incrementar la cobertura arbórea del municipio y promover la participación conjunta de empresas, escuelas y sociedad en el cuidado del medio ambiente.