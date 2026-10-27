Planta GM Ramos Arizpe 110 árboles en tres municipios de Coahuila

General Motors donó 110 árboles para reforestar espacios públicos en Abasolo, Escobedo y Sacramento, como parte de la campaña 'Verde, Verde Coahuila'.

General Motors de México donó 110 árboles para contribuir a la reforestación de espacios comunes en los municipios de Abasolo, Escobedo y Sacramento, mediante una jornada de voluntariado organizada en colaboración con el Gobierno de Coahuila.

La iniciativa forma parte de la campaña estatal “Verde, Verde Coahuila” y contó con la participación de trabajadores del Complejo GM Ramos Arizpe, quienes apoyaron el traslado y entrega de los ejemplares a través de la Brigada Cheyenne, programa de responsabilidad social de la empresa automotriz.

Alicia del Valle, directora ejecutiva de GM Ramos Arizpe, destacó la participación de los empleados en las actividades ambientales y la importancia de mantener proyectos que beneficien a las comunidades.

“Ver a nuestro equipo sumarse a esta jornada y contribuir activamente a la reforestación de tres municipios de Coahuila refleja el impacto que podemos generar cuando nos involucramos directamente”, expresó.

La Brigada Cheyenne es una iniciativa mediante la cual General Motors transporta ayuda, materiales y recursos para apoyar a comunidades de distintas regiones del país. En esta ocasión, las unidades recorrieron los tres municipios coahuilenses para distribuir los árboles destinados a mejorar el entorno.

Buscan extender acciones ambientales a los 38 municipios

La campaña “Verde, Verde Coahuila” promueve la participación de empresas, organizaciones civiles, instituciones educativas, gobiernos y ciudadanos en actividades de restauración ambiental y adopción de prácticas sostenibles.

Su objetivo es fomentar acciones de cuidado del medio ambiente en los 38 municipios de Coahuila, mediante la colaboración entre distintos sectores.

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del Gobierno del Estado, señaló que la reforestación también busca fortalecer la responsabilidad colectiva sobre la conservación de los recursos naturales.

“Más que sembrar árboles, estamos fortaleciendo el legado más importante que podemos dejar a las presentes y futuras generaciones: un ambiente sano y la responsabilidad compartida por un mejor planeta”, afirmó.

La participación de GM Ramos Arizpe se suma a las actividades de voluntariado corporativo de la compañía, con las que busca apoyar proyectos comunitarios y ambientales en las localidades donde mantiene operaciones.