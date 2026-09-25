Plaga de chinches afecta Casa del Migrante de Saltillo

Debido a la gravedad del problema y a la falta de camas, se ha limitado el acceso a migrantes que todos los días llegan a este espacio

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Por tercera ocasión en la vida de la Casa de Migrante de Saltillo, una plaga de chinches ha infestado los dormitorios principales desde hace semanas, sin que hasta la fecha se hayan logrado erradicar a pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias.

”Es muy complicado acabar con ellas. Han sido muy resistentes a todo lo que hemos hecho, incluso fumigaciones pero estan en todos lados por eso tuvimos que tomar medidas drásticas”

Dicha infestación ha obligado a tomar medidas drásticas como deshacerse de decenas de colchones y colchonetas, además de llevar a cabo labores de fumigación con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 8 de la región, lo cual ha resultado insuficiente para terminar con ellas.

Limitan acceso a migrantes por plaga de chinches

Debido a la gravedad del problema y a la falta de camas, se ha limitado el acceso a migrantes que todos los días llegan a este espacio, admitiendo a solo 40 o 50 y reforzando las medidas de higiene con los que se quedan.

”Hemos tendio que eliminar y desechar decenas de colchones y colchonetas para evitar que se siga propagando pero no es posible tirarlos todos. La plaga siguie y aunque ya es menos todavia se encuentra en todos lados”

Los encargados de la Casa del Migrante aseguran que la situación se ha salido de control debido a que muchos albergues tienen el mismo problema y los migrantes tienen una alta movilidad y falta de medidas de higiene propias de su proceso migratorio.

Aplicarán un químico más intenso en el albergue

De acuerdo con las autoridades sanitarias, las fumigaciones no se pueden llevar a cabo tan seguido, por lo que, después de varias semanas sin resultados, en estos días se volverá a aplicar un químico más intenso para buscar erradicarlas.

Por lo pronto, se realizan revisiones diarias de los indocumentados hospedados que advierten que esta situación tiene que ver con la falta de higiene.

Casa del Migrante solicita donaciones a la ciudadanía

La plaga de chinches y la falta de recursos económicos desde hace ya más de un año han obligado a los encargados a solicitar el apoyo de la ciudadanía con ropa, colchones y cobijas nuevos o en buen estado.