Pierde el control y choca contra muro deprimido de El Sarape

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y cerraron temporalmente el acceso al paso desnivel

Un conductor perdió el control de su automóvil y terminó impactándose contra el muro de un paso desnivel del Distribuidor Vial “El Sarape”, durante la mañana de este jueves, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando Ángel Samuel Flores Valdés, de 25 años, circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo por Paseo de la Reforma, con dirección hacia el periférico.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven ingresó al paso desnivel para incorporarse al Periférico Luis Echeverría Álvarez, donde al tomar una curva perdió el control del vehículo.

Presuntamente, el exceso de velocidad y el pavimento mojado influyeron en el percance. Además, el automóvil habría pasado sobre un charco, lo que dificultó que el conductor pudiera mantener el control del volante.

El Aveo se proyectó contra uno de los muros y posteriormente volvió a impactarlo, hasta quedar detenido en sentido contrario a la circulación. Automovilistas que observaron el accidente solicitaron apoyo mediante grupos de seguridad de WhatsApp y señalaron que no había personas heridas.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y cerraron temporalmente el acceso al paso desnivel. Una grúa realizó las maniobras para retirar el automóvil y permitir la liberación de la vialidad.