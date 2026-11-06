Pierde a su bebé tras agresión de su expareja en Piedras Negras

Una joven de 24 años perdió a su bebé tras presuntamente ser agredida por su expareja en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras.-

Una mujer de 24 años perdió a su bebé luego de que presuntamente ser agredida por su expareja sentimental en un domicilio de Piedras Negras, Coahuila.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en la colonia Las Argentinas, cuando Mónica Guadalupe "N" ingresó a la Clínica 11 del IMSS para recibir atención médica, luego de solicitar ayuda a su hermana.

De acuerdo con el reporte, Mayra Colunga, de 28 años, recibió una llamada de la joven, quien le habría contado que fue agredida por su expareja, identificado como Jorge Martínez, de 25 años.

Ante la situación, su hermana acudió a auxiliarla y la trasladó por sus propios medios al hospital.

Al ser valorada por el personal médico, se confirmó que Mónica se encontraba embarazada, pero debido a las circunstancias de la agresión perdió al bebé. Además, presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

La mujer permanece bajo atención médica y su estado de salud fue reportado como delicado.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se ha informado si el señalado como presunto agresor fue detenido.