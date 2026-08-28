Piden supervisar uso de inyecciones para bajar de peso

Por: Antonio Herrera 27 Agosto 2026, 22:56 Compartir

Autoridades de salud y especialistas exhortan a no comprar productos milagro sin la debida evaluación médica correspondiente.

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Sin duda alguna, uno de los más grandes problemas que pasan hombres y mujeres es el aumento de peso y siempre existen los llamados productos milagro para que este proceso de bajar esos kilitos de más sea mucho más fácil, pero tenga cuidado; actualmente existen las llamadas inyecciones, mismas que las autoridades de salud exhortan a tener cuidado con ellas. El Dr. Roberto Cárdenas señaló que, si bien algunos productos son funcionales y dan buenos resultados, es muy importante siempre hacerlo bajo la asesoría e inspección médica. Y es que es tanta la demanda que ya en redes sociales las pueden encontrar sin receta médica e incluso a muy bajos costos, pero ¿qué tan recomendables son estos productos?