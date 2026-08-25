Piden simplificar trámites para apoyar a pequeños negocios

El diputado destacó que la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos contempla medidas para reducir requisitos innecesarios

Para reducir las cargas burocráticas que enfrentan quienes emprenden y operan pequeños negocios, el diputado Guillermo Ruiz Guerra exhortó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a priorizar la simplificación y digitalización de los trámites relacionados con la apertura, operación y permanencia de las micro y pequeñas empresas.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el legislador planteó que también se fortalezcan los mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de evitar duplicidad de requisitos y reducir los tiempos y costos que implica cumplir con los distintos procedimientos administrativos.

Trámites impactan operación de pequeños negocios

Ruiz Guerra señaló que en muchos pequeños negocios una misma persona desempeña funciones de propietario, administrador, encargado de compras, responsable de inventarios y atención al cliente, por lo que cada traslado, requisito o tiempo de espera ante una ventanilla gubernamental representa un impacto considerable para sus actividades.

Expuso que, de acuerdo con el Índice de Burocracia 2025, las micro, pequeñas y medianas empresas destinan más de mil horas al año a trámites fiscales, laborales y administrativos, mientras que la Encuesta sobre Regulación y su Impacto en MiPyMes 2025 señala que 50 por ciento de los encuestados desconoce las reglas y normas necesarias para operar, 76 por ciento considera que la regulación afecta negativamente su rentabilidad y 60 por ciento la percibe como demasiado restrictiva.

Piden simplificación y mayor coordinación

El diputado destacó que la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos contempla medidas para reducir requisitos innecesarios, tiempos y costos, así como impulsar la digitalización.

Sin embargo, consideró necesario que estas acciones se reflejen en la realidad cotidiana de quienes sostienen un pequeño negocio, mediante procedimientos más sencillos, menos requisitos y una mayor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.