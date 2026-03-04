Piden sea prioridad pago a extrabajadores y reactivación de AHMSA

La principal exigencia del sector laboral es que cualquier inversionista cumpla con las obligaciones económicas que mantiene la compañía en su plantilla laboral

El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) debe asegurar el pago total de salarios pendientes a extrabajadores y permitir que la siderúrgica retome operaciones, señaló Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., quien advirtió que la decisión impactará directamente en el empleo, la economía regional y la estabilidad industrial de Coahuila.

El representante de los extrabajadores indicó que, ante los ajustes en las reglas del procedimiento de venta de la empresa en quiebra, la principal exigencia del sector laboral es que cualquier inversionista cumpla con las obligaciones económicas que mantiene la compañía con su plantilla laboral.

Pago de adeudos y reactivación de la empresa

Torres Ávalos señaló que el panorama más favorable para los extrabajadores sería que la siderúrgica sea adquirida por un inversionista con capacidad financiera suficiente para cubrir los salarios y prestaciones pendientes. Afirmó que, además del cumplimiento de los pagos, es fundamental que la empresa continúe operando y no sea desmantelada.

Explicó que la actividad de la acerera ha sido históricamente uno de los motores económicos de Monclova y de la región Centro de Coahuila. En ese sentido, destacó que la reactivación de la producción permitiría recuperar empleos directos e indirectos que dependen de la industria siderúrgica.

El dirigente subrayó que el procedimiento mediante el cual se concrete la venta no representa la principal preocupación para los trabajadores. Señaló que el proceso puede realizarse mediante subasta pública o asignación directa, siempre que el comprador garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Experiencia en la industria, un elemento importante

Torres Ávalos consideró que la llegada de inversionistas sin experiencia en el sector siderúrgico podría representar un riesgo para el futuro de la planta. En su opinión, la opción más conveniente sería que la empresa sea adquirida por un grupo que conozca la industria del acero y tenga capacidad para reactivar la producción.

Añadió que una empresa con experiencia en el ramo tendría mayores posibilidades de recuperar las operaciones y contribuir nuevamente al fortalecimiento económico de la región. De lo contrario, advirtió que existe la posibilidad de que la empresa sea utilizada únicamente para vender activos o materiales como chatarra.

El dirigente también mencionó que actualmente la organización que representa no mantiene comunicación directa con el síndico encargado del proceso de quiebra. Precisó que las reuniones que han sostenido anteriormente se realizaron únicamente cuando autoridades federales intervinieron para facilitar el diálogo.

Seguirán atentos al proceso de venta

Torres Ávalos señaló que los extrabajadores permanecerán atentos al desarrollo del proceso durante las próximas semanas. Explicó que existe expectativa entre los trabajadores ante la posibilidad de que se concrete un proyecto que permita vender la empresa como una sola unidad productiva.

Indicó que este esquema ayudaría a conservar el valor de la siderúrgica y evitaría que el precio de los activos disminuya si la empresa se comercializa por partes. Además, consideró que una venta integral incrementaría las posibilidades de que la compañía logre recuperarse gradualmente.

Finalmente, reiteró que los extrabajadores continuarán organizados y vigilantes del proceso legal que enfrenta AHMSA, con el objetivo de asegurar el pago de sus derechos laborales y promover la recuperación de la actividad siderúrgica en la región.