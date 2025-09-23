Piden revisar pacto fiscal para distribución más equitativa

Javier Díaz González informó que se busca una revisión al pacto fiscal con el objetivo de lograr una distribución más justa de los recursos federales

Tras participar en una reunión nacional de alcaldes en Puebla, el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, informó que se busca una revisión al pacto fiscal con el objetivo de lograr una distribución más justa de los recursos federales.

Señaló que una de las principales propuestas es aumentar el porcentaje de la Recaudación Federal Participable destinado a estados y municipios, actualmente fijado en un 20 por ciento, además de mejorar la asignación de los recursos provenientes del Ramo 28 y Ramo 33.

Díaz González destacó que se planteó la revisión de artículos clave de la Ley de Coordinación Fiscal, como el 10-A, con el fin de beneficiar a municipios que generan mayores ingresos propios.

Citó el caso de Coahuila como ejemplo de desigualdad, al ser el séptimo estado que más aporta al PIB nacional, pero uno de los seis que menos recursos federales recibe.

Por ello, insistió en que es necesario reconocer el esfuerzo recaudatorio local con una mayor participación en los fondos federales.