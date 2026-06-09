Piden revisar los juegos en escuelas, no retirarlos

La diputada Magaly Hernández Aguirre consideró que más que retirar los juegos de las escuelas, las autoridades educativas deben realizar inspecciones para evitar tragedias como la ocurrida en Monclova, donde un niño de 6 años perdió la vida mientras jugaba en los columpios de un plantel y la estructura colapsó.
“Es una lástima que se esté tomando esta decisión, que se estén retirando los juegos porque al final del día los niños tienen el derecho de convivir, de jugar, y tener áreas recreativas para el desarrollo de su niñez”, dijo la diputada, quien es maestra.
“No estamos de acuerdo en que los quiten, les pedimos que hagan su trabajo, que cumplan con su función y que vayan a hacer una revisión exhaustiva en los planteles”, recalcó Hernández Aguirre.
La legisladora hizo un exhorto a mejorar la coordinación, la comunicación y la respuesta de los sistemas de emergencia, ya que, dijo, en ocasiones se hacen los llamados de auxilio al 911 y no hay una respuesta adecuada y sobre todo oportuna de las autoridades de rescate.
“Solicitamos que haya una coordinación real del 911 y que sí nos contesten, porque es una frustración para nosotros como maestros, cuando no hay una respuesta y que no podemos hacer nada”.