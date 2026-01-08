Piden respetar vigencia del decreto de regularización vehicular

Con base en cifras oficiales, la organización informó que 2 millones 823 mil vehículos han sido regularizados a nivel nacional

Durante una rueda de prensa, celebrada en Saltillo, integrantes y líderes de la ONAPPAFA (Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar) solicitaron a las autoridades federales respetar la vigencia del decreto de regularización vehicular y permitir la conclusión de los trámites ya iniciados, al considerar que el programa ha generado beneficios sociales y económicos sin afectar a la industria automotriz.

Con base en cifras oficiales, la organización informó que 2 millones 823 mil vehículos han sido regularizados a nivel nacional, lo que equivale a casi 3 millones de familias que hoy cuentan con mayor certeza jurídica sobre su patrimonio.

Señalaron que el decreto ha sido clave para brindar movilidad segura a sectores que no tienen acceso al mercado formal de autos nuevos.

Ante versiones que apuntan a un impacto negativo en la industria automotriz, los representantes de ONAPPAFA afirmaron que los datos no respaldan esa postura.

Recordaron que la caída en ventas de vehículos nuevos ocurrió en 2020, a causa de la pandemia, y que desde entonces el sector mantiene un crecimiento promedio anual del 1.4 por ciento, con ventas cercanas a 1.5 millones de unidades nuevas por año.

Los líderes de la organización destacaron que el encarecimiento de los vehículos nuevos, cuyo precio promedio pasó de 250 mil a casi 500 mil pesos, ha dejado fuera alrededor del 70% de la población sin empleo formal, que no califica para créditos automotrices.

En este contexto, los vehículos de procedencia estadounidense, traídos principalmente por paisanos, se han convertido —dijeron— en una alternativa real de movilidad y en un factor que impulsa la economía local, como ocurrió en ciudades fronterizas donde se registró una importante derrama económica tras la regularización.

En la rueda de prensa, ONAPPAFA solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno: concluir los trámites con cita programada, respetar la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre o autorizar una prórroga equivalente, y permitir la circulación de vehículos con documentación ONAPPAFA, bajo el compromiso de que todos los afiliados cuenten con documentos vigentes y póliza de seguro de responsabilidad civil, además de colaborar con las autoridades en caso de ilícitos y promover un uso responsable de las unidades.

Finalmente, la organización invitó a las personas que iniciaron su trámite en el REPUVE y no lo concluyeron a acudir a sus sucursales para gestionar su regularización.