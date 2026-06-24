Piden respetar a las abejas tras incidente en panteón

Ecología de Saltillo exhortó a mantener la calma ante enjambres y reportarlos a especialistas para retirarlos sin dañar a los polinizadores

El director de Ecología Municipal de Saltillo, Emmanuel Olache, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y respetar a las abejas, al señalar que estos insectos no representan un riesgo si no son molestados.

Explicó que la presencia de enjambres en espacios públicos debe atenderse de manera adecuada para evitar incidentes tanto para la población como para los propios polinizadores.

El pronunciamiento se da luego de que el pasado domingo se registrara un enjambre de abejas en un panteón de la ciudad, lo que obligó a la evacuación del lugar en una fecha de alta afluencia por la conmemoración del Día del Padre.

El hecho generó alarma entre los visitantes, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El funcionario municipal reiteró la importancia de reportar cualquier enjambre o panal a las autoridades de Ecología, con el fin de que sean retirados de manera segura por personal especializado.

Subrayó que estos procedimientos buscan proteger tanto a la ciudadanía como a los insectos, y recordó que la mejor forma de evitar incidentes es no interferir con su comportamiento natural.