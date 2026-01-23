Piden que reactivación de AHMSA beneficie a talleres regionales

Jorge Mitanous, presidente de Canacintra, expresó que los inversionistas deben considerar a proveedores de la región que durante años respaldaron a la empresa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) planteó que, ante la próxima venta y eventual reactivación de Altos Hornos de México, se dé prioridad a la contratación de empresas y talleres locales.

El presidente del organismo empresarial, Jorge Mitanous Falco, expresó que los inversionistas interesados en adquirir la siderúrgica deben considerar, en primera instancia, a los proveedores de la región que durante años respaldaron a la empresa.

Indicó que numerosos afiliados a la cámara enfrentan adeudos pendientes, pérdidas patrimoniales significativas y el cierre de talleres como consecuencia de la prolongada crisis de AHMSA.

Precisó que la postura del sector no se centra en una exigencia de carácter financiero, sino laboral, al demandar que se asignen contratos de mantenimiento, reparación e instalación antes de que se retome la producción.

Señaló que resultaría inequitativo que compañías externas sean favorecidas, dejando fuera a quienes permanecieron en espera y mostraron solidaridad durante la etapa más complicada de la acerera.

Mitanous Falco destacó que existen talleres de la localidad que perdieron maquinaria, inmuebles y el patrimonio construido durante toda una vida, apostando a una posible reactivación de la empresa.

Añadió que estos empresarios continúan en la incertidumbre, sin certeza de si obtendrán trabajo o quedarán relegados al final del proceso como acreedores.

Aceptó que el marco legal establece como prioridad el pago a los trabajadores, seguido de otros compromisos, y en último término a los proveedores, lo que reduce las probabilidades de recuperación económica.

En ese sentido, advirtió que no se deben generar expectativas irreales entre los industriales, ya que el panorama es complejo y las opciones para recuperar adeudos son limitadas.

Confían en contratos previos al arranque productivo

El dirigente de Canacintra expuso que el proceso de venta avanza con plazos cada vez más definidos, incluyendo fechas concretas para la subasta y una eventual operación de compra de AHMSA.

Recordó que tanto el síndico como autoridades federales y estatales han reconocido públicamente el interés de distintas empresas por adquirir la siderúrgica.

Agregó que la presidenta de la República ha hecho referencia al tema, mientras que el gobernador de Coahuila mantiene un seguimiento constante al proceso.

Consideró que la llegada de nuevos inversionistas es prácticamente un hecho, por lo que ahora resulta fundamental que la reactivación genere beneficios directos para la economía local.

Explicó que antes de reiniciar la producción existe una considerable demanda de trabajos de mantenimiento, reparación e instalación industrial.

Afirmó que estas labores pueden realizarse con empresas y mano de obra de Monclova y la Región Centro, evitando recurrir a proveedores externos.

Mitanous Falco reiteró que los talleres locales cuentan con experiencia, capacidad técnica y un conocimiento detallado de las instalaciones de AHMSA.

Subrayó que Canacintra mantendrá una postura firme para que los inversionistas tomen en cuenta a quienes se mantuvieron en calma, orden y solidaridad durante la crisis.

Por último, enfatizó que el sector industrial continuará insistiendo en oportunidades laborales para las empresas que quedaron con adeudos pendientes tras el colapso de la siderúrgica.