Piden pruebas para determinar posible falta de Pedro Aguirre

La directora Jurídica del Ayuntamiento, Mayra Meléndez, confirmó que el reglamento prohíbe a los ediles presentarse en estado inconveniente

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El regidor Pedro Aguirre fue señalado por presentar un comportamiento alterado y presunto aliento alcohólico durante una sesión del Cabildo de Ramos Arizpe, situación que fue advertida por otros integrantes del Ayuntamiento y que podría derivar en una revisión de su conducta conforme al reglamento municipal.

Jurídico señala que se requieren pruebas para acreditar una falta

La directora Jurídica del Ayuntamiento, Mayra Meléndez, confirmó que el Reglamento Interior del Ayuntamiento prohíbe expresamente a los integrantes del Cabildo presentarse en estado inconveniente a las sesiones y contempla medidas cuando su comportamiento impide el desarrollo normal de los trabajos.

La funcionaria reconoció que observó una conducta distinta a la habitual en el regidor, aunque precisó que no podía confirmar que hubiera consumido alcohol.

“En apariencia sí, su comportamiento era no normal”, manifestó Meléndez, quien explicó que para determinar una eventual responsabilidad administrativa sería necesario realizar una investigación y contar con los exámenes correspondientes.

Agregó que el reglamento exige mantener el respeto durante las sesiones y evitar expresiones altisonantes contra otros integrantes del Cabildo. Aclaró que personalmente no escuchó insultos, pero sí observó al regidor alterado durante algunas intervenciones.

Integrantes del Cabildo describen el comportamiento de Aguirre

Por su parte, el regidor Alejandro Martínez señaló que Pedro Aguirre mostró una actitud diferente a la que habitualmente mantiene en las reuniones del Ayuntamiento, además de dificultades para expresar sus argumentos.

“Lo vi distinto a otras ocasiones”, declaró Martínez, quien evitó asegurar que su compañero estuviera bajo los efectos del alcohol al reconocer que no contaba con elementos para comprobarlo.

El regidor José Trinidad Pérez también consideró inadecuado el comportamiento de Aguirre y afirmó haber percibido cierto aliento que le generó sospechas sobre un posible consumo de alcohol.

“A mí, en lo personal, yo sí lo percibí con algo de aliento”, expresó, aunque reconoció que sin una prueba de alcoholemia no podía determinar si su compañero se encontraba ebrio.

Pedro Aguirre rechaza señalamientos y ofrece someterse a revisión

Pedro Aguirre rechazó los señalamientos y aseguró que no había ingerido bebidas alcohólicas antes de acudir a la sesión. Incluso manifestó su disposición a someterse a una revisión para demostrarlo.

“No tomé ni un pinche alcohol”, sostuvo el regidor durante una entrevista en la que utilizó expresiones altisonantes y reiteró que los señalamientos en su contra eran infundados. Afirmó que su último consumo de alcohol había sido el fin de semana anterior, durante un rodeo.

La controversia ocurrió durante una sesión en la que Aguirre manifestó su oposición a la venta de tres terrenos municipales, cuyo valor conjunto estimó en aproximadamente 80 millones de pesos. El edil sostuvo que prefería realizar una subasta pública y defendió su voto en contra de la propuesta.

Ante la posibilidad de una sanción, Mayra Meléndez puntualizó que la percepción de un comportamiento irregular no basta para acreditar una falta administrativa. Será necesario reunir pruebas y determinar si existió una infracción al reglamento antes de iniciar cualquier procedimiento.

La directora Jurídica indicó que se valorará lo ocurrido durante la sesión, mientras que hasta el momento de sus declaraciones no se había confirmado la aplicación de una sanción ni la realización de pruebas de alcoholemia al regidor.