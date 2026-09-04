Piden prevenciones en el campo ante fenómeno `El Niño´

El legislador pidió priorizar a los pequeños productores ante las probables sequías y variaciones drásticas de temperatura.

Ante los posibles efectos del fenómeno climático “El Niño” durante el periodo 2026-2027, el diputado Raúl Onofre Contreras pidió al Gobierno Federal fortalecer los programas de apoyo dirigidos al sector agropecuario, principalmente para prevenir afectaciones en cultivos, ganadería y disponibilidad de agua.

El legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a trabajar en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con el objetivo de adecuar las acciones e instrumentos de apoyo ante los escenarios climáticos previstos.

Onofre Contreras señaló que “El Niño” puede modificar los patrones de temperatura y precipitación, generando periodos de sequía más prolongados, lluvias intensas en lapsos cortos, ondas de calor, heladas atípicas y otros fenómenos extremos que complican la planeación de los ciclos productivos y aumentan la vulnerabilidad del sector agropecuario.

Explicó que esta situación cobra especial relevancia en Coahuila debido a sus amplias zonas áridas y semiáridas, donde el agua representa uno de los principales factores para la productividad del campo. Por ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos de prevención y atención, además de priorizar a los pequeños y medianos productores, quienes tienen menores posibilidades de enfrentar pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos y un acceso más limitado a tecnología, financiamiento, seguros, infraestructura y asistencia técnica.

El diputado recordó que las variaciones meteorológicas de las últimas dos décadas ya han obligado a los productores a modificar sus calendarios de trabajo y adoptar medidas extraordinarias para proteger sus cultivos y ganado, por lo que consideró indispensable anticiparse a los posibles efectos de “El Niño”.