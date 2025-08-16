Piden módulos fijos del INE en Cinco Manantiales y Carbonífera

El Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez para exhortar respetuosamente al INE, con base en criterios de cobertura y equidad territorial, considere la instalación de módulos fijos de atención a la ciudadanía en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera.
Esto con el fin que de manera permanente se expida la credencial para votar, a fin de evitar traslados a otras ciudades para obtenerla y así garantizar el ejercicio oportuno de los derechos político-electorales de los ciudadanos de esas regiones.
El diputado expuso que los ciudadanos de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez, deben trasladarse hasta otras localidades para realizar trámites fundamentales como la inscripción al padrón electoral, la reposición o actualización de la credencial para votar, o incluso la corrección de datos.
Estos desplazamientos implican dificultades adicionales para personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y habitantes de comunidades rurales con bajos recursos, lo que puede desalentar la participación ciudadana y el ejercicio del voto.
De acuerdo con la página oficial del INE, existen once módulos fijos en Coahuila, esta distribución, si bien responde a criterios poblacionales y logísticos, no atiende de manera equitativa a todas las regiones y aunque el INE realiza esfuerzos valiosos a través de módulos móviles o temporales, estos resultan insuficientes para atender la demanda constante y creciente de servicios de los ciudadanos.