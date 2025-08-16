Piden módulos fijos del INE en Cinco Manantiales y Carbonífera

El diputado Sergio Zenón Velázquez busca que los habitantes de estas regiones eviten traslados a otras ciudades para obtener su credencial

El Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez para exhortar respetuosamente al INE, con base en criterios de cobertura y equidad territorial, considere la instalación de módulos fijos de atención a la ciudadanía en las regiones Cinco Manantiales y Carbonífera.

Esto con el fin que de manera permanente se expida la credencial para votar, a fin de evitar traslados a otras ciudades para obtenerla y así garantizar el ejercicio oportuno de los derechos político-electorales de los ciudadanos de esas regiones.



El diputado expuso que los ciudadanos de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez, deben trasladarse hasta otras localidades para realizar trámites fundamentales como la inscripción al padrón electoral, la reposición o actualización de la credencial para votar, o incluso la corrección de datos.



Estos desplazamientos implican dificultades adicionales para personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y habitantes de comunidades rurales con bajos recursos, lo que puede desalentar la participación ciudadana y el ejercicio del voto.



De acuerdo con la página oficial del INE, existen once módulos fijos en Coahuila, esta distribución, si bien responde a criterios poblacionales y logísticos, no atiende de manera equitativa a todas las regiones y aunque el INE realiza esfuerzos valiosos a través de módulos móviles o temporales, estos resultan insuficientes para atender la demanda constante y creciente de servicios de los ciudadanos.