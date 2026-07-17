Piden modernizar la caseta Plan de Ayala para reducir filas

El empresario Ignacio Chacón aseguró que las filas de hasta cinco kilómetros en la autopista Saltillo–Parras–Torreón afectan a turistas y usuarios frecuentes

Los embotellamientos que se forman cada fin de semana en la caseta de cobro Plan de Ayala, sobre la autopista de cuota Saltillo–Parras–Torreón, ya representan una afectación para el turismo, la movilidad y la actividad económica de la región, advirtió el empresario parrense Ignacio Chacón Cuéllar, quien llamó a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) a mejorar la operación de este punto carretero.

El empresario afirmó que durante los fines de semana las filas pueden alcanzar hasta cinco kilómetros, provocando tiempos de espera de entre una hora y una hora y media tanto para quienes viajan hacia Parras como para quienes regresan a Saltillo.

“Primeramente que tengan más personal para darle mayor fluidez. Me ha tocado en lo personal que hay hasta cinco kilómetros de fila. La entrada la van a tener; que metan un poquito más de personal”, señaló.

Chacón Cuéllar consideró que la solución inmediata no requiere una inversión de gran magnitud, sino mejorar la operación de la plaza de cobro mediante la habilitación de un carril adicional y el incremento del personal encargado de atender a los automovilistas.

Además, señaló que el problema se presenta en ambos sentidos de circulación, principalmente los viernes, sábados y domingos, cuando aumenta el flujo de turistas y de transporte de carga.

El empresario explicó que los retrasos incluso han provocado que viajeros lleguen tarde a compromisos familiares, eventos sociales y actividades turísticas debido a que no contemplan el tiempo adicional que implica cruzar la caseta.

Otro de los problemas identificados es el funcionamiento del sistema de cobro electrónico y la falta de información para los usuarios.

“Pasé el fin de semana pasado rumbo a Parras y todavía no está funcionando. También falta señalización y personal, porque el mismo trabajador de una caseta corre a la siguiente para dar servicio”, comentó.

Respecto al tránsito de carga, indicó que los tráileres suelen permanecer detenidos sobre la carretera en espera de ingresar al área de descanso, reduciendo los carriles de circulación y agravando los congestionamientos, especialmente en el sentido de Parras hacia Saltillo.

Si bien reconoció la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el tramo carretero, precisó que el problema no radica en la vigilancia, sino en la falta de espacios adecuados para el transporte pesado y en la operación de la caseta.

Asimismo, criticó las condiciones de los servicios sanitarios disponibles para los usuarios, al considerar que no corresponden al costo del peaje.

“Se paga más de 170 pesos por vehículo y muchas veces no hay agua, jabón ni condiciones adecuadas en los baños. Como usuario es algo que debería atenderse”, expresó.

Finalmente, Ignacio Chacón Cuéllar hizo un llamado a CAPUFE para reforzar la atención en la caseta Plan de Ayala, mejorar la señalización, habilitar más carriles de cobro y optimizar la infraestructura de apoyo a transportistas y automovilistas, con el propósito de reducir los tiempos de espera en una de las principales vías de acceso al Pueblo Mágico de Parras y a la Región Laguna.