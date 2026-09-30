Piden mesura a posible comprador de Altos Hornos

Dijo que las promesas de Domínguez Arteaga no son plausibles, pues existe un saqueo del ferroducto que iba a Sierra Mojada, y las minas también están saqueadas

Ante el anuncio del supuesto postor que pretende comprar Altos Hornos de México de que hará crecer la empresa varias veces lo que es ahora y de que dotará de agua a toda la región, el diputado local Alfredo Paredes López pidió mesura en las declaraciones hechas por José Arturo Domínguez Arteaga, dueño de la empresa CIESA.

CIESA fue el único postor que mostró interés en la compra de AHMSA, sin embargo, no depositó la fianza de 53 millones de pesos que se exigía como garantía, por lo cual se les dio una prórroga que está por vencer, lo cual despertó muchas dudas respecto a la seriedad de la oferta.

Video del postor genera dudas sobre la propuesta

Las dudas han crecido luego de que Domínguez Arteaga subiera un extraño video donde asegura que no es un prestanombres ni un improvisado, y ofrece reactivar AHMSA, pero además de crear un río para abastecer de agua a toda la región.

“Hoy vemos las declaraciones que está haciendo esta persona, primero tenemos que poner las cosas en claro para seguir el tema de la compra de Altos Hornos se tiene que dar la fianza, esa fianza es la garantía que tiene la solvencia económica para comprar la empresa”, dijo Paredes López.

“El empezar a divagar ,el empezar a hacer este tipo de declaraciones donde vas a hacer 12 AHMSAs, donde vas a meter agua para toda la región un río pues son declaraciones que son innecesarias yo lo que le pido a esta persona es que tenga cordura, que tenga mesura y que dimensione la expectativa que está generando con la comunidad”.

Cuestiona promesas para reactivar Altos Hornos

Dijo que las promesas de Domínguez Arteaga no son plausibles, pues existe un saqueo del ferroducto que iba a Sierra Mojada, y las minas también están saqueadas.