Piden mayor seguridad en el Jardín de Niños tras robo en Saltillo

Padres de familia y docentes del Jardín de Niños Manuel Acuña, ubicado en la colonia 26 de marzo, solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad y vigilancia en la zona, luego de que un sujeto ingresara al plantel educativo durante la madrugada para robar y causar daños en las instalaciones.

De acuerdo con los reportes, el responsable forzó las puertas y ventanas del edificio para ingresar a las aulas, de donde sustrajo un proyector, una bocina perteneciente a una docente y diverso material didáctico de los alumnos. Además, se registraron daños en cerraduras, escritorios y mobiliario escolar.

Docentes y padres de familia expresaron su molestia e indignación, ya que no es la primera vez que se presentan incidentes similares en el sector.

“Es muy triste llegar en la mañana y ver todo revuelto, las cosas tiradas y el material de los niños robado. No solo se llevaron objetos, también se llevaron parte del esfuerzo de los maestros”, comentó una maestra afectada.

Otra madre de familia señaló que el jardín de niños no cuenta con vigilancia constante. “Queremos que haya más rondines, porque aquí en la colonia ya se han metido a varias escuelas. Nos da miedo dejar a nuestros hijos sabiendo que cualquiera puede entrar”, expresó preocupada.

El personal educativo señaló que el material robado era utilizado a diario en las actividades escolares, por lo que su ausencia afecta directamente el desarrollo de los alumnos. Además, pidieron apoyo para reponer lo perdido y evitar que los pequeños se queden sin herramientas para aprender.

Las autoridades municipales ya fueron notificadas del robo y se espera que refuercen los patrullajes en la zona, mientras los padres de familia organizarán guardias comunitarias para vigilar el plantel durante las noches y fines de semana.