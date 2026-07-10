Piden más inclusión laboral para personas con discapacidad visual

AMEVER llamó a empresas de Coahuila a ampliar oportunidades para personas con discapacidad visual y eliminar barreras de acceso al empleo formal

La falta de confianza por parte del sector empresarial continúa siendo uno de los principales obstáculos para que las personas con discapacidad visual accedan a un empleo formal en Coahuila, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades

Visuales y Estudios de la Retina (AMEVER), Erasmo Ramos, quien llamó a impulsar una mayor inclusión laboral.

El dirigente señaló que, aunque algunas empresas han abierto espacios para personas con discapacidad motriz o auditiva, las oportunidades para quienes viven con ceguera o baja visión siguen siendo escasas debido al desconocimiento sobre sus capacidades.

“Sí hay poco acceso a las empresas para personas con discapacidad visual. Quizá es por desconfianza de los mismos empresarios o porque no conocen la realidad de las personas con discapacidad visual y las habilidades y capacidades que pueden tener”, afirmó.

Consideró que además de sensibilizar al sector productivo, es necesario mejorar las condiciones de accesibilidad para facilitar el traslado de las personas con discapacidad visual hacia sus centros de trabajo, ya que el transporte representa una de las principales barreras.

“Me parece que sí se requiere un poquito más de confianza y también de accesibilidad. El transporte es donde más se complica que una persona ciega pueda desplazarse de su casa hasta la empresa”, explicó.

Erasmo Ramos destacó que actualmente muchas personas con discapacidad visual cuentan con estudios profesionales y con herramientas tecnológicas que les permiten desempeñarse no sólo en áreas operativas, sino también en puestos administrativos.

“Con una computadora parlante y otros apoyos tecnológicos ya pueden trabajar en igualdad de oportunidades. No necesariamente tienen que estar únicamente en puestos operativos”, señaló.

Ante la falta de oportunidades laborales, indicó que gran parte de las personas con discapacidad visual terminan incorporándose al empleo informal, vendiendo productos por cuenta propia o dependiendo de apoyos sociales y pensiones.

“Definitivamente se van mucho por el lado del empleo informal al ver que no hay una verdadera inclusión laboral”, comentó.

Finalmente, el presidente de AMEVER consideró indispensable contar con un diagnóstico actualizado sobre la población con discapacidad visual en Coahuila para diseñar políticas públicas que favorezcan su incorporación al mercado laboral.