Piden mantenimiento a tramo de la Carretera Federal 2

El diputado Sergio Zenón Velázquez solicitó a la SICT evaluar y rehabilitar el tramo Guerrero-Hidalgo para fortalecer la seguridad vial

El diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de la federación, a realizar un diagnóstico técnico e implementar acciones de mantenimiento, rehabilitación y mejora de la Carretera Federal 2 en el tramo que conecta los municipios de Guerrero e Hidalgo; con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, mejorar la conectividad y favorecer el desarrollo económico y social de la región.

El legislador dijo que eLa Carretera Federal 2 constituye uno de los ejes carreteros más relevantes del norte del país. A lo largo de su trayecto, esta vía bordea la frontera con Estados Unidos y conecta con diversos corredores estratégicos; entre ellos, el que conduce hacia Piedras Negras.

Según Sergio Zenón, el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales de 2024 reportó que en Coahuila se registraron 306 accidentes en carreteras federales durante ese año. Si bien esta cifra corresponde al conjunto estatal y no exclusivamente a la Carretera Federal 2, sí evidencia la importancia de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura carretera para prevenir riesgos.

La Carretera Federal 2 tiene una función sensible en el norte del país, por su condición fronteriza; algunos de sus tramos enfrentan desafíos asociados al desgaste del pavimento y a la necesidad de mantenimiento periódico.

Por ello, la atención oportuna de esta infraestructura resulta indispensable para preservar condiciones adecuadas de operación, fortalecer la seguridad vial y favorecer el desarrollo económico y social de la región, concluyó Sergio Zenón Velázquez.