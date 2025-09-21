Piden mano dura contra miembros de Familia Seguridad en Saltillo

Las exigencias ciudadanas apuntan a que el comisionado no ceda ante presiones ni proteja a quienes, amparados por relaciones políticas o empresariales

A través de redes sociales, ciudadanos exigen mano dura contra los miembros de Familia Seguridad, también identificada como App familia Seguridad, luego de un nuevo incidente de prepotencia protagonizado por personas ligadas a esta organización.

Esta vez, el conflicto surgió tras la detención de un hombre por agredir a su esposa en la vía pública. La mujer, visiblemente afectada, pedía ayuda mientras su agresor era asegurado por elementos de la Policía Municipal, quienes actuaron conforme a los protocolos de atención a víctimas de violencia familiar.

La tensión aumentó cuando la hija del detenido, presuntamente también integrante de la empresa, llegó al lugar con actitud desafiante y prepotente, exigiendo la liberación inmediata de su padre.

Testigos señalaron que la mujer comenzó a solicitar apoyo a sus compañeros de App de familia Seguridad, que son autos de aplicación y algunos taxis, buscando utilizar su influencia para revertir la detención.

Esta empresa, dirigida por el Lic. Samaniego, ha sido señalada en diversas ocasiones por operar fuera del marco legal, generando preocupación por el aparente respaldo con el que cuentan algunos de sus miembros.

Además, usuarios en redes sociales han denunciado que estos vehículos afiliados a Familia Seguridad funcionan como autos de alquiler por aplicación, sin portar placas oficiales de taxi, lo que agrava aún más el descontento social.

Las exigencias ciudadanas apuntan a que el comisionado no ceda ante presiones ni proteja a quienes, amparados por relaciones políticas o empresariales, actúan con total impunidad.

La comunidad espera una sanción ejemplar y un freno definitivo a lo que consideran un abuso constante de poder.