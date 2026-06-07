Piden maestros investigar venta de terrenos de la Sección 38

Asimismo, solicitaron que se investiguen posibles movimientos relacionados con otro predio ubicado en la zona de La Carbonera, en el municipio de Arteaga.

Integrantes del Movimiento Magisterio en Acción por la Seguridad Social acudieron al Congreso del Estado para solicitar que se investiguen diversas operaciones inmobiliarias realizadas por la dirigencia de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Los docentes expresaron su preocupación por la venta de un terreno ubicado a un costado del Centro Recreativo de Torreón, al señalar que existen dudas sobre la forma en que se llevó a cabo la transacción y la falta de información proporcionada a los trabajadores de la educación sobre este proceso.



Durante su visita al Poder Legislativo, los maestros entregaron una petición formal para que se revisen las condiciones en que se concretó dicha operación y se esclarezca el destino de los recursos obtenidos.



Asimismo, solicitaron que se investiguen posibles movimientos relacionados con otro predio ubicado en la zona de La Carbonera, en el municipio de Arteaga, al considerar que es necesario transparentar el manejo de los bienes que pertenecen al sindicato.



Los integrantes del movimiento señalaron que su intención es conocer con claridad el estado patrimonial de la organización sindical y garantizar que cualquier decisión relacionada con sus propiedades se realice con apego a la legalidad y en beneficio de los agremiados.



La solicitud fue presentada ante diputados locales con el objetivo de que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión de las operaciones señaladas y, en caso de detectarse irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.