Piden maestros a Luz Elena un entorno seguro en escuelas

Everardo Padrón indicó que lo que se busca a través del diálogo con los diputados es que se garanticen entornos escolares y laborales seguros

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La mañana de este lunes, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Guadalupe Morales Núñez, recibió a trabajadores agremiados de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes solicitaron su apoyo para que desde el Congreso de Coahuila se impulsen reformas a la Ley Estatal de Educación y al Estatuto Jurídico que garanticen la seguridad de los maestros al momento de ejercer su labor.

Este encuentro fue encabezado por el líder de la Sección 5, Everardo Padrón, quien indicó que lo que se busca a través del diálogo con los diputados es que se garanticen entornos escolares y laborales seguros, libres de violencia, y evitar situaciones de agresiones de alumnos hacia docentes, recordando el reciente caso donde un profesor de la secundaria 8, ubicada en la colonia La Madrid, terminó hospitalizado.

“Venimos con la finalidad de que las y los maestros tengan mejores condiciones de trabajo, en donde no estén expuestos a ninguna situación de violencia o ataque”, señaló Everardo Padrón.

Con el pliego petitorio en mano, el líder y los agremiados de este sindicato entraron al Palacio Legislativo, donde fueron recibidos por la diputada Luz Elena Morales y el diputado Álvaro Moreira Valdez, quienes mencionaron estar al tanto de estas situaciones y en comunicación constante con el gobernador del estado para trabajar en conjunto en el andamiaje jurídico que ayude a inhibir las agresiones contra docentes.

“En este sentido, nos comentaban que el gobernador ya estaba trabajando en el tema y esto conllevará a que el día de mañana tengamos una rueda de prensa con la secretaria de educación y con el líder de la Sección 5 para ver cómo el estado va a estar trabajando en ese marco jurídico”, señaló Luz Elena Morales.