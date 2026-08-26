Piden garantizar guarderías durante transición a CECI

También se planteó preservar o incrementar la capacidad instalada y establecer mecanismos de transición para el personal de las guarderías

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantizar la continuidad del servicio de guarderías durante la transición hacia el nuevo modelo de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), además de evitar afectaciones a las familias derechohabientes y a las personas que actualmente trabajan en estos centros.

Piden al IMSS informar su plan de transición

Durante la sesión de la Diputación Permanente se aprobó un punto de acuerdo para solicitar al IMSS que informe el plan de transición de las guarderías de prestación indirecta que operan en Coahuila, así como cuáles serán sustituidas por CECI y las fechas previstas para la conclusión o modificación de sus operaciones.

También se planteó preservar o incrementar la capacidad instalada y establecer mecanismos de transición para el personal de las guarderías que pudieran ser sustituidas.

Dávalos Elizondo señaló que el IMSS impulsa a nivel federal la creación de CECI y que para Coahuila se anunciaron 51 nuevos centros, lo que ha generado dudas sobre si representarán una ampliación real de la capacidad de atención o si sustituirán a guarderías que actualmente funcionan bajo el esquema de prestación indirecta.

Recordó que esta preocupación también ha sido planteada por organismos empresariales y sindicatos, particularmente ante el vencimiento de contratos de algunos centros.

Buscan evitar afectaciones a familias y trabajadores

La legisladora reconoció la importancia de fortalecer la infraestructura pública para el cuidado infantil y destacó los esfuerzos del Gobierno de Coahuila, a través del DIF estatal y la Secretaría del Trabajo, para colaborar con el IMSS en este proceso.