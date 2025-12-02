Piden fortalecer esperanza y valores en celebración guadalupana

El llamado se dirige especialmente a las familias, a quienes se les pidió ver en estas fechas una oportunidad para recomponer vínculos

El Santuario de Guadalupe prepara su temporada más concurrida del año con un llamado central para los fieles: recuperar la esperanza y fortalecer los valores familiares en medio del clima social que enfrenta el país.

Así lo señaló el presbítero Alejandro Cortés Comparán, misionero de Guadalupe y responsable de las misas en el templo, al adelantar el mensaje pastoral que guiará las celebraciones de diciembre.

El sacerdote explicó que este año, marcado por el Jubileo, la Iglesia busca recordar a los peregrinos que la Virgen de Guadalupe conduce siempre hacia Jesús y que su mensaje invita a seguir “el camino de la unidad, la paz y la justicia”, valores que considera indispensables ante la realidad que vive México.

El llamado también se dirige especialmente a las familias, a quienes se les pidió ver en estas fechas una oportunidad para recomponer vínculos, fortalecer la convivencia y retomar valores fundamentales.

El sacerdote destacó que muchos de los problemas sociales tienen origen en la fractura familiar y que la celebración guadalupana es un momento propicio para reencontrarse como núcleo.

De acuerdo con el responsable del Santuario, los padres de familia tienen un papel decisivo en transmitir la fe a las nuevas generaciones.

Añadió que los niños aprenden a vivirla a partir del ejemplo cotidiano, por lo que la participación de madres y padres en las peregrinaciones y misas representa una enseñanza directa sobre identidad, tradición y espiritualidad.

El templo mantendrá sus puertas abiertas para recibir a las peregrinaciones que llegarán desde distintos sectores de Saltillo durante los próximos días, en una de las celebraciones religiosas más grandes del país.