Piden evitar rechazo familiar a menores embarazadas en Saltillo

Se señaló que la Secretaría de las Mujeres y otras dependencias involucradas en la atención de mujeres y adolescentes embarazadas

El rechazo familiar y la falta de una red de apoyo pueden complicar la situación de las adolescentes que enfrentan un embarazo, por lo que el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo llamó a los padres a acompañar a sus hijas durante esta etapa y evitar que enfrenten solas las responsabilidades de la maternidad.

¿Qué apoyo reciben las adolescentes embarazadas en Saltillo?

Vanesa Fernández Tonone, directora del organismo, explicó que las adolescentes que solicitan ayuda pueden recibir atención psicológica y orientación jurídica, además de ser canalizadas a otras instituciones según las necesidades de cada caso.

La funcionaria señaló que el instituto mantiene coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), la Secretaría de las Mujeres y otras dependencias involucradas en la atención de mujeres y adolescentes.

Al referirse al papel de los padres, Fernández Tonone consideró que el embarazo adolescente no debe abordarse únicamente como una situación individual, sino como un asunto que requiere la participación de toda la familia.

“La raíz está en la familia, la familia completa. Entonces tienen que darles todo el apoyo, también los tienen que hacer responsables”, expresó.

Precisó que el acompañamiento familiar también debe incluir orientación para que los adolescentes asuman responsabilidades acordes con su situación y participen en la atención de las necesidades económicas de sus hijos, en lugar de trasladar todas las obligaciones a los abuelos.

¿Existen becas para adolescentes embarazadas?

Respecto a las oportunidades para que las adolescentes embarazadas continúen sus estudios, indicó que el DIF Municipal cuenta con programas de becas y apoyos, mientras que la Secretaría de las Mujeres también dispone de mecanismos de atención que pueden ser consultados por las interesadas.

La directora aclaró que estas becas no son administradas por el Instituto Municipal de las Mujeres, cuya intervención se concentra en los servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y vinculación institucional.

Las declaraciones se producen en el contexto del caso de una niña de 12 años que dio a luz en Ramos Arizpe, situación sobre la que Fernández Tonone fue consultada. La funcionaria describió los mecanismos generales de atención del instituto, sin señalar que su dependencia intervenga directamente en ese caso.